ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 августа 09:32
автор: Артур Гичунцев

Тодд Рирден: Проблемы «Вашингтона» – в психологии и физике

Команда потерпела поражение, несмотря на дубль Александра Овечкина.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден высказался после поражения от «Айлендерс» (2:5) во втором матче серии плей-офф НХЛ.

«Нам нужно больше таких хоккеистов, как Овечкин. Он играет на высочайшем уровне. Очевидно, что мы не выложились на сто процентов. Это произошло во втором матче кряду, а значит, пора делать изменения и давать шанс другим.

Больше всего меня расстраивает наша игра: мы хорошо начинаем, а потом все портим. Думаю, проблема в психологии и физике.

Мы должны сделать все возможное, чтобы пройти «Айлендерс». Пока я этого не вижу. Нам следует сыграть на сто процентов и посмотреть, к чему это приведет», – цитирует Рирдена Washington Post.

Добавим, что следующий матч команд состоится 16 августа и начнется в 19.00 мск.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ларссон о Кокорине: это умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьёмНазвана дата пресс-конференции в Москве действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба НурмагомедоваОбъявлены цены на новый седан бизнес-класса K5 в РоссииРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Тодд Рирден: Проблемы «Вашингтона» – в психологии и физике
Команда потерпела поражение, несмотря на дубль Александра Овечкина.
15.08.2020 09:32
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Калгари» обыграл «Даллас» и повел в серии, Тальбо оформил шатаут
Встреча прошла в Эдмонтоне.
15.08.2020 08:58
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Овечкин – после поражения от «Айлендерс»: Никакой паники. Это всего лишь 0-2
Капитан «столичных» забросил две шайбы и стал третьей звездой матча.
15.08.2020 08:06
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Вашингтон» – «Айлендерс». Овечкин признан второй звездой матча
Встреча прошла в Торонто.
15.08.2020 07:16
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу», Тарасенко отдал голевой пас
Встреча прошла в Эдмонтоне.
15.08.2020 06:27
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», несмотря на дубль Овечкина
Встреча прошла в Торонто.
15.08.2020 06:16
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
НХЛ объявила финалистов на «Кинг Клэнси Трофи»
В пятницу НХЛ объявила тройку финалистов на «Кинг Клэнси Трофи» - награда, ежегодно вручаемая хоккеисту, проявившему лидерские качества на льду и принимающему активное участие в общественной жизни.
14.08.2020 20:10
Хоккей
Брэд Маршан: Потеря Пастрняка - это большая дыра в составе «Бостона»
Нападающий «Бостона» Брэд Маршан считает, что у «Брюинз» бы шанс обыграть «Каролину» (2:3) во втором матче серии, несмотря на потерю Давида Пастрняка.
14.08.2020 19:10
Хоккей
Александр Радулов: Мы исправились и сыграли как одна команда
Нападающий «Далласа» Александр Радулов прокомментировал победу команды во втором матче серии с «Калгари» (5:4).
14.08.2020 18:57
Хоккей
Брюс Кэссиди: Пастрняк нацелен на то, чтобы вернуться в субботу
Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди надеется, что нападающий Давид Пастрняк успеет вернуться в строй к третьему матчу серии с «Каролиной».
14.08.2020 18:45
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика