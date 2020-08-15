Тодд Рирден: Проблемы «Вашингтона» – в психологии и физике

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден высказался после поражения от «Айлендерс» (2:5) во втором матче серии плей-офф НХЛ.

«Нам нужно больше таких хоккеистов, как Овечкин. Он играет на высочайшем уровне. Очевидно, что мы не выложились на сто процентов. Это произошло во втором матче кряду, а значит, пора делать изменения и давать шанс другим.

Больше всего меня расстраивает наша игра: мы хорошо начинаем, а потом все портим. Думаю, проблема в психологии и физике.

Мы должны сделать все возможное, чтобы пройти «Айлендерс». Пока я этого не вижу. Нам следует сыграть на сто процентов и посмотреть, к чему это приведет», – цитирует Рирдена Washington Post.

Добавим, что следующий матч команд состоится 16 августа и начнется в 19.00 мск.