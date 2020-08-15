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15 августа 16:12
автор: Юрий Нечаев

Иван Телегин: На прошлой неделе я начал тренироваться на льду. Не катался семь месяцев

Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

Нападающий ЦСКА Иван Телегин рассказал, как проходит восстановление после тяжелой травмы.

«Могу сказать, что я достаточно замотивирован. На занятиях в зале чувствую себя хорошо. Потому что постоянно занимался после травмы. На прошлой неделе начал тренироваться на льду. Тут уже потруднее, я не катался около семи месяцев. Сейчас с каждым днем становится все лучше и лучше. Конечно, я соскучился по хоккею и команде», - приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.

Напомним, Телегин получил травму в матче против «Сочи» в январе 2020 года. К тому моменту в активе нападающего было 7 (4+3) очков в 32 матчах регулярного чемпионата.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября матчем ЦСКА - «Ак Барс».

источник: ХК ЦСКА
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Иван Телегин: На прошлой неделе я начал тренироваться на льду. Не катался семь месяцев
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
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