Иван Телегин: На прошлой неделе я начал тренироваться на льду. Не катался семь месяцев

Нападающий ЦСКА Иван Телегин рассказал, как проходит восстановление после тяжелой травмы.

«Могу сказать, что я достаточно замотивирован. На занятиях в зале чувствую себя хорошо. Потому что постоянно занимался после травмы. На прошлой неделе начал тренироваться на льду. Тут уже потруднее, я не катался около семи месяцев. Сейчас с каждым днем становится все лучше и лучше. Конечно, я соскучился по хоккею и команде», - приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.

Напомним, Телегин получил травму в матче против «Сочи» в январе 2020 года. К тому моменту в активе нападающего было 7 (4+3) очков в 32 матчах регулярного чемпионата.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября матчем ЦСКА - «Ак Барс».