Бывший тафгай «Витязя» Гиллис рассказал о ставках на драки в КХЛ

Бывший игрок «Витязя» Тревор Гиллис в подкасте Spittin' Chicklets рассказал о своей жизни в России.

В частности, канадец поведал о том, как получал премии за успешные драки.

«Мне раньше никогда не удавалось завалить Джонни Мирасти из «Барыса». Я специально готовился, тренировался, не пил целый месяц, был в лучшей форме в своей жизни. Короче, я подрался с Джонни и вырубил его! После матча мы поехали в деревню к боссу, он толкнул за столом целую речь о нашей драке и вручил мне конверт за победу. В нем лежало три тысячи долларов. Сын босса Саша объяснил, что его папа так отметил меня за хорошую работу, он много денег поднял на этом бое. Оказывается, многие, кто был за столом, поставили на Джонни», - рассказал Гиллис.

Канадец выступал за «Витязь» в сезоне-2012/2013. Всего в КХЛ он провел 24 матча.

В 2018 году Гиллис объявил о завершении карьеры.