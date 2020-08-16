ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 августа 08:23
автор: Юрий Нечаев

Бывший тафгай «Витязя» Гиллис рассказал о ставках на драки в КХЛ

Хоккеист уже завершил карьеру.

Бывший игрок «Витязя» Тревор Гиллис в подкасте Spittin' Chicklets рассказал о своей жизни в России.

В частности, канадец поведал о том, как получал премии за успешные драки.

«Мне раньше никогда не удавалось завалить Джонни Мирасти из «Барыса». Я специально готовился, тренировался, не пил целый месяц, был в лучшей форме в своей жизни. Короче, я подрался с Джонни и вырубил его! После матча мы поехали в деревню к боссу, он толкнул за столом целую речь о нашей драке и вручил мне конверт за победу. В нем лежало три тысячи долларов. Сын босса Саша объяснил, что его папа так отметил меня за хорошую работу, он много денег поднял на этом бое. Оказывается, многие, кто был за столом, поставили на Джонни», - рассказал Гиллис.

Канадец выступал за «Витязь» в сезоне-2012/2013. Всего в КХЛ он провел 24 матча.

В 2018 году Гиллис объявил о завершении карьеры.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Загитова будет учиться журналистике в РАНХиГСВ России стартовали продажи флагманского сторифона TECNO CAMON 15 ProПроблемный автомобиль: так ли безопасно использовать каршеринговые автомобили?Журнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринМедсестры массово разделись в знак протеста
Бывший тафгай «Витязя» Гиллис рассказал о ставках на драки в КХЛ
Хоккеист уже завершил карьеру.
16.08.2020 08:23
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Вегас» победил «Чикаго» и упрочил преимущество в серии
Встреча прошла в Эдмонтоне.
16.08.2020 06:28
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Тампа» обыграла «Коламбус» и повела в серии
Встреча прошла в Торонто.
16.08.2020 06:14
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Род Бриндамор: Свечников получил травму, которая выглядела очень плохо
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор рассказал о травме нападающего команды Андрея Свечникова.
16.08.2020 01:34
Хоккей
«Аризона» обыграла «Колорадо» и сократила счет в серии
Хоккеисты «Аризоны» со счетом 4:2 одержали победу над «Колорадо» в третьем матче серии первого раунда серии плей-офф Кубка Стэнли.
16.08.2020 00:43
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и вышел вперед в серии
Хоккеисты «Бостона» взяли верх над «Каролиной» в третьем матче серии перовго раунда плей-офф Кубка Стэнли со счетом 3:1.
15.08.2020 22:00
Хоккей
«На данный момент в моей жизни есть вещи более важные, чем хоккей». Раск пропустит остаток сезона
Финский вратарь «Бостона» Туукка Раск отказался от продолжения сезона НХЛ.
15.08.2020 18:45
Хоккей
Иван Телегин: На прошлой неделе я начал тренироваться на льду. Не катался семь месяцев
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
15.08.2020 16:12
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Авангард» разгромил московское «Динамо» в товарищеском матче
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
15.08.2020 15:31
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Тодд Рирден: Проблемы «Вашингтона» – в психологии и физике
Команда потерпела поражение, несмотря на дубль Александра Овечкина.
15.08.2020 09:32
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика