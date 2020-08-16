Василевский – о победе над «Коламбусом»: «Тампа» ничего не позволила сопернику

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский дал комментарий пресс-службе НХЛ после победы над «Коламбусом» (2:1) в третьем матче серии плей-офф.

«В прошлогодней серии я не очень-то справился, когда «Блю Джекетс» подолгу не бросали по моим воротам совсем. Поэтому теперь мы внесли кое-какие правки, чтобы на протяжении таких отрезков я оставался разогретым.

Команда, безусловно, провела прекрасную игру, практически ничего соперникам не позволила, но даже в такой ситуации свою часть работы я должен выполнить», – сказал голкипер.

Таким образом, «молнии повели в серии – 2-1. Следующий матч состоится 17 августа и стартует в 22:00 мск.