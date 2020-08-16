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16 августа 09:52
автор: Артур Гичунцев

Василевский – о победе над «Коламбусом»: «Тампа» ничего не позволила сопернику

Встреча прошла в Торонто.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский дал комментарий пресс-службе НХЛ после победы над «Коламбусом» (2:1) в третьем матче серии плей-офф.

«В прошлогодней серии я не очень-то справился, когда «Блю Джекетс» подолгу не бросали по моим воротам совсем. Поэтому теперь мы внесли кое-какие правки, чтобы на протяжении таких отрезков я оставался разогретым.

Команда, безусловно, провела прекрасную игру, практически ничего соперникам не позволила, но даже в такой ситуации свою часть работы я должен выполнить», – сказал голкипер.

Таким образом, «молнии повели в серии – 2-1. Следующий матч состоится 17 августа и стартует в 22:00 мск.

источник: NHL (НХЛ)
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