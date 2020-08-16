«Авангард» подписал контракт с 17-летним нападающим Барахтиным, который играл в Канаде

Пресс-служба «Авангарда» объявила о заключении трехстороннего контракта с 17-летним нападающим Александром Барахтиным.
Предыдущие три года юный форвард выступал в Канаде. В составе Ontario Hockey Academy Барахтин провел 105 матчей, забросив 52 шайбы и отдав 64 результативные передачи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добро пожаловать! 🦅 ⠀ #Repost @omsk_hawks_mhl (@get_repost) ・・・ «Авангард» заключил трёхсторонний контракт с нападающим Александром Барахтиным. ⠀ Барахтин — воспитанник мытищинского «Атланта», последние три года выступал в Канаде. В составе «Ontario Hockey Academy» провёл 105 матчей, забросил 52 шайбы и отдал 64 результативные передачи. ⠀ На Кубке «Салавата Юлаева» принял участие в трёх матчах и набрал 6 (4+2) очков, став лучшим нападающим турнира.
Публикация от Хоккейный клуб Авангард (@avangard_inside)