«Авангард» подписал контракт с 17-летним нападающим Барахтиным, который играл в Канаде

Премьер Латвии: После событий в Белоруссии сложно представить, что мы можем совместно провести ЧМ

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поручил главе Минобрнауки Илге Шуплинске обсудить с ИИХФ проведение совместного с Белоруссией чемпионата мира по хоккею.