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16 августа 19:49
автор: Виктор Шарафудинов

«Авангард» подписал контракт с 17-летним нападающим Барахтиным, который играл в Канаде

Александр – воспитанник мытищинского «Атланта».

Пресс-служба «Авангарда» объявила о заключении трехстороннего контракта с 17-летним нападающим Александром Барахтиным.

Предыдущие три года юный форвард выступал в Канаде. В составе Ontario Hockey Academy Барахтин провел 105 матчей, забросив 52 шайбы и отдав 64 результативные передачи.

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Добро пожаловать! 🦅 ⠀ #Repost @omsk_hawks_mhl (@get_repost) ・・・ «Авангард» заключил трёхсторонний контракт с нападающим Александром Барахтиным. ⠀ Барахтин — воспитанник мытищинского «Атланта», последние три года выступал в Канаде. В составе «Ontario Hockey Academy» провёл 105 матчей, забросил 52 шайбы и отдал 64 результативные передачи. ⠀ На Кубке «Салавата Юлаева» принял участие в трёх матчах и набрал 6 (4+2) очков, став лучшим нападающим турнира.

Публикация от Хоккейный клуб Авангард (@avangard_inside)

источник: ХК «Авангард»
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