Шайба Гурьянова помогла «Далласу» победить «Калгари» и сравнять счет в серии

В основное время матч завершился со счетом 4:4. В составе «Флеймз» шайбы забросили Джонни Годро (22-я минута), Сэм Беннетт (24, 35) и Тобиас Ридер (44). Соперник ответил хет-триком Джо Павелски (19, 24, 60) и результативным броском Дениса Гурьянова (40), который провел на льду 17 минут.

Победу «Старз» в овертайме принес Джон Клингберг (77).

Партнер Гурьянова по команде Александр Радулов отыграл 27 минут 8 секунд, но результативными действиями не отметился. Голкипер «Далласа» Антон Худобин провел на льду всю игру и отбил 36 бросков из 40.

Таким образом, счет в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 18 августа.

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