ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 августа 00:47
автор: Владислав Корегин

Шайба Гурьянова помогла «Далласу» победить «Калгари» и сравнять счет в серии

Хоккеисты «Далласа» одержали победу над «Калгари» (5:4 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

В основное время матч завершился со счетом 4:4. В составе «Флеймз» шайбы забросили Джонни Годро (22-я минута), Сэм Беннетт (24, 35) и Тобиас Ридер (44). Соперник ответил хет-триком Джо Павелски (19, 24, 60) и результативным броском Дениса Гурьянова (40), который провел на льду 17 минут.

Победу «Старз» в овертайме принес Джон Клингберг (77).

Партнер Гурьянова по команде Александр Радулов отыграл 27 минут 8 секунд, но результативными действиями не отметился. Голкипер «Далласа» Антон Худобин провел на льду всю игру и отбил 36 бросков из 40.

Таким образом, счет в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 18 августа.

НХЛ
Плей-офф
1-й раунд
4-й матч

«Калгари» – «Даллас» – 4:5 (0:1, 3:2, 1:1, 0:1 ) ОТ
Голы: Павелски (Сегин, Клингберг), 18:10 – 0:1. Годро (Монахан, Беннетт), 21:53 1:1. Павелски (Комо, Линделль), 23:13 1:2. Беннетт (Годро, Монахан), 23:57 2:2. Беннетт (Лучич), 34:52 3:2. Гурьянов (Хинц, Хейсканен), 39:22 3:3. Ридер (Андерссон, Райан), 43:07 4:3. Павелски (Сегин, Клингберг), 59:48 4:4. Клингберг (Линделль, Бенн), 76:05 – 4:5.

Счет в серии: 2-2.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ларссон о Кокорине: это умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьём«Яндекс» обновил рекорд на биржеЗвонарёва проиграла в США, Калинская и Блинкова начинают вечером во вторникТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуВсплыла неожиданная правда о драке Широкова с арбитром
Шайба Гурьянова помогла «Далласу» победить «Калгари» и сравнять счет в серии
Хоккеисты «Далласа» одержали победу над «Калгари» (5:4 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
17.08.2020 00:47
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Бриндамор сомневается, что Свечников сможет вновь сыграть за «Каролину» в нынешнем плей-офф
Российский нападающий получил тяжелую травму после единоборства с защитником «Бостона» Здено Харой.
16.08.2020 23:23
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Вашингтон» в третий раз подряд проиграл «Айлендерс», несмотря на гол Кузнецова
Судьба встречи была решена в овертайме.
16.08.2020 22:02
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Свечников пропустил тренировку «Каролины» из-за травмы
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустил тренировку «Харрикейнз» в воскресенье.
16.08.2020 20:31
Хоккей
«Авангард» подписал контракт с 17-летним нападающим Барахтиным, который играл в Канаде
Александр – воспитанник мытищинского «Атланта».
16.08.2020 19:49
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Премьер Латвии: После событий в Белоруссии сложно представить, что мы можем совместно провести ЧМ
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поручил главе Минобрнауки Илге Шуплинске обсудить с ИИХФ проведение совместного с Белоруссией чемпионата мира по хоккею.
16.08.2020 15:30
Хоккей
Брэйден Пойнт: Впечатлен тем, как мы выглядели в сегодняшнем матче с «Коламбусом»
Нападающий «Тампа-Бэй» поделился впечатлениями от победы в третьем матч серии с «Коламбусом» (3:2).
16.08.2020 14:19
Хоккей
Джон Купер: Сбалансированная атака делает «Тампу» намного более опасной
В Торонто и Эдмонтоне продолжается плей-офф НХЛ.
16.08.2020 10:35
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Василевский – о победе над «Коламбусом»: «Тампа» ничего не позволила сопернику
Встреча прошла в Торонто.
16.08.2020 09:52
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Бывший тафгай «Витязя» Гиллис рассказал о ставках на драки в КХЛ
Хоккеист уже завершил карьеру.
16.08.2020 08:23
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика