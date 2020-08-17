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17 августа 07:00
автор: Артур Гичунцев

Александр Овечкин: «Вашингтону» терять нечего. Надо играть, не думая о счете

Форвард по-прежнему верит в свою команду.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пообщался с пресс-службой НХЛ после поражения от «Айлендерс» (1:2 ОТ) в третьем матче серии плей-офф.

«Считаю, что сегодня мы провели довольно приличный матч. Мы просто не добились желаемого результата. Но я уверен, что следующий матч будет совершенно другим. Это точно.

Нам сейчас уже нечего терять. Так что надо просто выйти и сыграть, не думая о счете в серии. Мы будем идти от матча к матчу. Опыт у нас имеется. Несколько команд в прошлом отыгрывались с 0-3, и мы в себя верим», – сказал нападающий.

Напомним, «Вашингтон» уступает «Айлендерс» со счетом 0-3. Четвертый матч команд состоится 19 августа и стартует в 03.00 мск.

источник: «Советский спорт»
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