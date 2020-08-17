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17 августа 09:00
автор: Артур Гичунцев

Радулов – о матче с «Калгари»: Ребята у синей линии проделали хорошую работу

Решающую шайбу забросил российский нападающий Денис Гурьянов.

Форвард «Далласа» Александр Радулов дал комментарий пресс-службе НХЛ после победы над «Калгари» (5:4 ОТ) в четвертом матче серии плей-офф.

«С самого начала мы хорошо сыграли в форчек, а потом все поняли, что у соперника один игрок без клюшки, так что мы постарались извлечь из этого выгоду. Ребята у синей линии проделали хорошую работу. Они доставляли шайбу к воротам, а мы пытались с ней работать. Шли в район слота и в конце концов забили. Приятно вот так отыграться», – сказал Радулов.

Таким образом, счет в серии стал равным – 2-2. Следующий матч команды проведут 18 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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