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17 августа 09:09
автор: Артур Гичунцев

«Сент-Луис» без Тарасенко одолел «Ванкувер» в овертайме

Встреча прошла в Эдмонтоне.

Третий матч серии плей-офф НХЛ «Ванкувер» – «Сент-Луис» завершился в пользу «Блюз» – 3:2 ОТ.

В основное время у победителей отличились Джастин Фолк и Дэвид Пэррон, а Брэйден Шенн стал автором решающей шайбы. У «Кэнакс» это сделали Джей Ти Миллер и Элиас Петтерсон.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустил матч. Также встречу пропустил защитник «Блюз» Иван Барбашев.

После сегодняшней игры «Ванкувер» по-прежнему лидирует в серии – 2-1. Следующий матч команд состоится 18 августа и стартует 05.30 мск.

НХЛ. Плей-офф

Третий матч

«Ванкувер» – «Сент-Луис» – 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 21 Миллер (Хьюз, Петтерссон); 1:1 – 28 Фолк (Блэйз, Томас); 1:2 – 38 Перрон (Сэнфорд, О′Райлли); 2:2 – 38 Петтерссон (Руссель); 2:3 – 75 Шенн (Гуннарссон, О′Райлли)

Счет в серии: 2-1

источник: «Советский спорт»
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