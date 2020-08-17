«Сент-Луис» без Тарасенко одолел «Ванкувер» в овертайме

Третий матч серии плей-офф НХЛ «Ванкувер» – «Сент-Луис» завершился в пользу «Блюз» – 3:2 ОТ.

В основное время у победителей отличились Джастин Фолк и Дэвид Пэррон, а Брэйден Шенн стал автором решающей шайбы. У «Кэнакс» это сделали Джей Ти Миллер и Элиас Петтерсон.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустил матч. Также встречу пропустил защитник «Блюз» Иван Барбашев.

После сегодняшней игры «Ванкувер» по-прежнему лидирует в серии – 2-1. Следующий матч команд состоится 18 августа и стартует 05.30 мск.

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