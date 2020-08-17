ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 августа 18:04
автор: Виктор Шарафудинов

Олег Знарок: Сборы у «Спартака» не получились такими, какими должны были быть

Сегодня красно-белые уступили «Авангарду» в первом товарищеском матче межсезонья.

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок пообщался с журналистами после спарринга своей команды против омского «Авангарда».

«Конечно, беспокоит, что первый товарищеский матч мы провели 17 августа, но сложная ситуация не только у нас в стране, но и во всем мире, – цитирует Знарка пресс-служба клуба. – Мы исходим из того, что есть.

Сборы получились немного скомканные. То, что мы планировали изначально, у нас сделать не получилось, потому что такая ситуация сложилась. У нас народ возвращался из карантина по одному, по двое, а иногда партиями по несколько человек. И нельзя было игроков сразу сильно «грузить», потому что после этой болезни сложный период восстановления. Мы постепенно всех вводили в тренировочный процесс. К сожалению, сборы у нас не получились такими, какими должны были быть.

Кто-то прошел очень много, и некоторых хоккеистов в конце сбора мы снимали с нагрузок, а кто-то много недоработал. У нас идет очень большой разнобой. Есть группа игроков, которые еще даже не получали нужной нагрузки. Некоторые пока просто немного бегают, мы смотрим у них пульс. Непростая ситуация в целом.

Получается, что будет непонятный сезон и, в принципе, мы к этому были не готовы. Как и все. Посмотрим, что из этого выйдет. Я через это еще не проходил».

Товарищеский матч «Спартак» – «Авангард» завершился со счетом 1:2.

Новый сезон в КХЛ начнется 2 сентября.

источник: ХК «Спартак»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Вегас» обыграл «Чикаго» в серии плей-офф Кубка СтэнлиSkoda представит свой первый электрический кроссовер Enyaq iVШикарный интерьер и новые технологии: Mercedes-Benz S-class w223Глаз не оторвать: от такой красоты "оживают" сухие цветыТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринФото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакцию
Олег Знарок: Сборы у «Спартака» не получились такими, какими должны были быть
Сегодня красно-белые уступили «Авангарду» в первом товарищеском матче межсезонья.
17.08.2020 18:04
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Шайба Чудинова принесла «Авангарду» победу над «Спартаком» в контрольном матче
Товарищеская встреча между «Авангардом» и «Спартаком» завершилась победой омичей со счетом 2:1. Матч проходил в Москве.
17.08.2020 15:51
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Сент-Луис» без Тарасенко одолел «Ванкувер» в овертайме
Встреча прошла в Эдмонтоне.
17.08.2020 09:09
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Радулов – о матче с «Калгари»: Ребята у синей линии проделали хорошую работу
Решающую шайбу забросил российский нападающий Денис Гурьянов.
17.08.2020 09:00
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Монреаль» – «Филадельфия». Проворов признан второй звездой матча
Россиянин отыграл 27 минут и не отметился голевыми действиями на льду.
17.08.2020 07:14
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Александр Овечкин: «Вашингтону» терять нечего. Надо играть, не думая о счете
Форвард по-прежнему верит в свою команду.
17.08.2020 07:00
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Филадельфия» победила «Монреаль» и повела в серии
Встреча прошла в Торонто.
17.08.2020 06:43
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Вегас» проиграл «Чикаго», но по-прежнему лидирует в серии
Встреча прошла в Эдмонтоне.
17.08.2020 06:15
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Шайба Гурьянова помогла «Далласу» победить «Калгари» и сравнять счет в серии
Хоккеисты «Далласа» одержали победу над «Калгари» (5:4 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
17.08.2020 00:47
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Бриндамор сомневается, что Свечников сможет вновь сыграть за «Каролину» в нынешнем плей-офф
Российский нападающий получил тяжелую травму после единоборства с защитником «Бостона» Здено Харой.
16.08.2020 23:23
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика