Олег Знарок: Сборы у «Спартака» не получились такими, какими должны были быть

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок пообщался с журналистами после спарринга своей команды против омского «Авангарда».

«Конечно, беспокоит, что первый товарищеский матч мы провели 17 августа, но сложная ситуация не только у нас в стране, но и во всем мире, – цитирует Знарка пресс-служба клуба. – Мы исходим из того, что есть.

Сборы получились немного скомканные. То, что мы планировали изначально, у нас сделать не получилось, потому что такая ситуация сложилась. У нас народ возвращался из карантина по одному, по двое, а иногда партиями по несколько человек. И нельзя было игроков сразу сильно «грузить», потому что после этой болезни сложный период восстановления. Мы постепенно всех вводили в тренировочный процесс. К сожалению, сборы у нас не получились такими, какими должны были быть.

Кто-то прошел очень много, и некоторых хоккеистов в конце сбора мы снимали с нагрузок, а кто-то много недоработал. У нас идет очень большой разнобой. Есть группа игроков, которые еще даже не получали нужной нагрузки. Некоторые пока просто немного бегают, мы смотрим у них пульс. Непростая ситуация в целом.

Получается, что будет непонятный сезон и, в принципе, мы к этому были не готовы. Как и все. Посмотрим, что из этого выйдет. Я через это еще не проходил».