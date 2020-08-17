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17 августа 21:12

Агент Каменева: В «Колорадо» не были уверены, что Влад сможет выдержать 31 игру в высоком темпе

Агент Марк Гандлер, представляющий интересы Владислава Каменева, рассказал, что нападающий не попал в заявку «Колорадо» на плей-офф из-за заражения коронавирусом.

- Влад долгое время не тренировался из-за Covid-19, а позже из-за удаления аппендикса. В команде не были уверены, что он сможет выдержать 31 игру с высоком темпе, - сказал Гандлер в интервью Colorado Hockey Now.

Также Гандлер опроверг информацию, что по окончании сезона Каменев подпишет контракт с клубом КХЛ.

Напомним, что в марте выяснилось, что тесты трех игроков «Эвеланш» дали положительный результат на коронавирус, однако фамилии хоккеистов не назывались.

Добавим, что в завершившемся досрочно регулярном чемпионате НХЛ Каменев сыграл в 38 матчах и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-2».

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Агент Каменева: В «Колорадо» не были уверены, что Влад сможет выдержать 31 игру в высоком темпе
Агент Марк Гандлер, представляющий интересы Владислава Каменева, рассказал, что нападающий не попал в заявку «Колорадо» на плей-офф из-за заражения коронавирусом.
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