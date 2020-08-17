Агент Каменева: В «Колорадо» не были уверены, что Влад сможет выдержать 31 игру в высоком темпе

- Влад долгое время не тренировался из-за Covid-19, а позже из-за удаления аппендикса. В команде не были уверены, что он сможет выдержать 31 игру с высоком темпе, - сказал Гандлер в интервью Colorado Hockey Now.

Также Гандлер опроверг информацию, что по окончании сезона Каменев подпишет контракт с клубом КХЛ.

Напомним, что в марте выяснилось, что тесты трех игроков «Эвеланш» дали положительный результат на коронавирус, однако фамилии хоккеистов не назывались.

Добавим, что в завершившемся досрочно регулярном чемпионате НХЛ Каменев сыграл в 38 матчах и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-2».