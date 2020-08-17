Рене Фазель: IIHF не намерена влиять на политические решения

- Наша цель - провести турнир в Минске и Риге. Я реально надеюсь, что все это напряжение пойдет на спад к середине сентября, сейчас слишком рано принимать какие-то решения. Мы видели заявление премьер-министра и ждем от него письма. Но мы не намерены влиять на политические решения. Если правительство Латвии скажет, что страна не сможет организовать чемпионат мира, то это будет не наше решение, - приводит слова Фазеля ТАСС.

Ранее пресс-служба IIHF сообщила, что Совет IIHF соберется в середине сентября и обсудит сложившуюся вокруг чемпионата мира 2021 года ситуацию.

Накануне стало известно, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поручил главе Минобрнауки обсудить с ИИХФ проведение совместного с Белоруссией чемпионата мира, отметив, что «в настоящее время сложно представить, что после последних событий в Белоруссии мы можем совместно проводить чемпионат».

Ранее вице-президент ИИХФ Калерво Куммола на очередном заседании организации высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Белоруссии, где после выборов президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста.