«Тампа-Бэй» обыграла «Коламбус» и увеличила отрыв в серии плей-офф

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лайтнинг», в составе которых заброшенными шайбами отметились Баркли Гудроу (21-я минута) и Янни Гурд (25). У «Блю Джекетс» точным броском отличился Аткинсон (26).

Отметим, что российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29.

После этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится 19 августа.

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

4-й матч

«Коламбус» - «Тампа-Бэй» - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).