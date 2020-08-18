ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 августа 00:53

«Тампа-Бэй» обыграла «Коламбус» и увеличила отрыв в серии плей-офф

Хоккеисты «Тампа-Бэй» обыграли «Коламбус» в третьем мачте серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лайтнинг», в составе которых заброшенными шайбами отметились Баркли Гудроу (21-я минута) и Янни Гурд (25). У «Блю Джекетс» точным броском отличился Аткинсон (26).

Отметим, что российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29.

После этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится 19 августа.

НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
4-й матч

«Коламбус» - «Тампа-Бэй» - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).

Голы: Гудроу (Коулман, Гурд), 20:16 - 0:1, Гурд (Шаттенкирк, Гудроу), 24:09 - 0:2, Аткинсон (Дюбуа, Веренски), 25:48 - 1:2.

Вратари: Корписало – Василевский.
Броски: 29 – 22.
Штраф: 8 – 6.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Яндекс» обновил рекорд на бирже"ГАЗон Next" вновь стал самым популярным грузовиком в РоссииXiaomi представила прозрачный телевизор за 7 тысяч долларовМедсестры массово разделись в знак протестаГлаз не оторвать: от такой красоты "оживают" сухие цветыТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Тампа-Бэй» обыграла «Коламбус» и увеличила отрыв в серии плей-офф
Хоккеисты «Тампа-Бэй» обыграли «Коламбус» в третьем мачте серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
18.08.2020 00:53
Хоккей
В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
В понедельник НХЛ опубликовала заявление относительно результатов тестирования на COVID-19.
17.08.2020 23:39
Хоккей
Рене Фазель: IIHF не намерена влиять на политические решения
Президент IIHF Рене Фазель сообщил, что задача федерации – провести чемпионат мира в Латвии и Белоруссии.
17.08.2020 23:23
Хоккей
Тайлер Сегин: Повезло, что у «Далласа» есть два невероятных вратаря в составе
Нападающий «Далласа» прокомментировал игру российского голкипера «Старз» Антона Худобина в четвертом матче первого раунда плей-офф с «Калгари» (4:5 ОТ).
17.08.2020 21:55
Хоккей
Рик Боунесс: Главное, что Худобин выручал нас в важные моменты, сделал крутые сэйвы в овертайме
Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал игру российского голкипера «Старз» Антона Худобина в четвертом матче первого раунда плей-офф с «Калгари» (4:5 ОТ).
17.08.2020 21:32
Хоккей
Агент Каменева: В «Колорадо» не были уверены, что Влад сможет выдержать 31 игру в высоком темпе
Агент Марк Гандлер, представляющий интересы Владислава Каменева, рассказал, что нападающий не попал в заявку «Колорадо» на плей-офф из-за заражения коронавирусом.
17.08.2020 21:12
Хоккей
Малкин перенес операцию на локте
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин успешно перенес операцию на левом локте.
17.08.2020 20:56
Хоккей
Совет ИИХФ обсудит ситуацию вокруг ЧМ-2021 в Минске и Риге
Совет ИИХФ обсудит ситуацию, связанную с организацией чемпионата мира в Минске и Риге, в середине сентября.
17.08.2020 20:31
Хоккей
Свечников пропустит четвертый матч серии с «Бостоном»
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор сообщил, что Андрей Свечников пропустит четвертый матч первого раунда плей-офф с «Бостоном».
17.08.2020 20:20
Хоккей
Олег Знарок: Сборы у «Спартака» не получились такими, какими должны были быть
Сегодня красно-белые уступили «Авангарду» в первом товарищеском матче межсезонья.
17.08.2020 18:04
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика