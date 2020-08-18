«Северсталь» отказалась от продажи абонементов на следующий сезон

«Северсталь» приняла решение не продавать абонементы на сезон-2020/21.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией продажа сезонных абонементов не планируется. В случае изменения эпидобстановки и увеличения допустимого количества зрителей вопрос о продаже абонементов на оставшиеся матчи будет рассматриваться», - сообщает пресс-служба клуба.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией продажа сезонных абонементов не планируется. В случае изменения эпидобстановки и увеличения допустимого количества зрителей вопрос о продаже абонементов на оставшиеся матчи будет рассматриваться. pic.twitter.com/3LfOKDgBAs — HC Severstal (@severstalclub) August 18, 2020

В прошлом сезоне клуб из Череповца по итогам регулярного чемпионата занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.