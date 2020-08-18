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18 августа 16:25
автор: Юрий Нечаев

«Северсталь» отказалась от продажи абонементов на следующий сезон

Сезон КХЛ стартует 2 сентября.

«Северсталь» приняла решение не продавать абонементы на сезон-2020/21.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией продажа сезонных абонементов не планируется. В случае изменения эпидобстановки и увеличения допустимого количества зрителей вопрос о продаже абонементов на оставшиеся матчи будет рассматриваться», - сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне клуб из Череповца по итогам регулярного чемпионата занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.

Новый чемпионат «Северсталь» начнет 3 сентября домашним матчем против «Амура».

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