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18 августа 19:13
автор: Юрий Нечаев

«Спартак» будет играть в форме с нашивками в поддержку врачей (фото)

Сезон КХЛ стартует 2 сентября.

Московский »Спартак» в новом сезоне будет играть в форме, на которую будет нанесен специальный шеврон в поддержку врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.

«Шеврон является особым знаком нашей солидарности с врачами, ведущими мужественную борьбу с распространением коронавируса, визуальным способом привлечь внимание к их крайне ответственной работе», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, прошлый сезон КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат-2020/21 для красно-белых начнется 3 сентября. «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом».

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