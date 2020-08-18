«Спартак» будет играть в форме с нашивками в поддержку врачей (фото)

Московский »Спартак» в новом сезоне будет играть в форме, на которую будет нанесен специальный шеврон в поддержку врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.

«Шеврон является особым знаком нашей солидарности с врачами, ведущими мужественную борьбу с распространением коронавируса, визуальным способом привлечь внимание к их крайне ответственной работе», - говорится в сообщении клуба.

В новом сезоне на трёх комплектах игровой формы «Спартака» появится специальный шеврон. Он является особым знаком нашей солидарности с врачами, ведущими мужественную борьбу с распространением коронавируса, визуальным способом привлечь внимание к их крайне ответственной работе. pic.twitter.com/xGu499RGeJ — Spartak Moscow (@spartak_hc) August 18, 2020

Напомним, прошлый сезон КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.