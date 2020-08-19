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19 августа 06:15
автор: Артур Гичунцев

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» благодаря дублю Овечкина

Встреча прошла в Торонто.

Четвертый матч серии плей-офф НХЛ «Айлендерс» – «Вашингтон» завершился в пользу «столичных» – 3:2.

В их составе дубль оформил российский форвард Александр Овечкин. Еще два очка набрал нападающий Дмитрий Кузнецов. Наконец, его соотечественник – защитник Дмитрий Орлов отметился ассистом и завершил поединок с показателем полезности «+2».

Другой хоккеист из России – вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 25 бросков из 28.

Несмотря на сегодняшнюю победу, «Вашингтон» по-прежнему уступает в серии – 1-3. Следующий матч команды проведут 20 августа.

НХЛ. Плей-офф

Четвертый матч

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Вашингтон» – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Пажо (Мейфилд, Сизикас), 03:50 – 1:0; Барзал (Ледди, Грин), 09:16 – 2:0; Кузнецов (Карлсон, Холтби), 23:35 – 2:1; Овечкин (Карлсон, Кузнецов), 25:29 – 2:2; Овечкин (Орлов), 43:40 – 2:3

Счет в серии: 3-1

источник: «Советский спорт»
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