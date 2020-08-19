«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» благодаря дублю Овечкина

Четвертый матч серии плей-офф НХЛ «Айлендерс» – «Вашингтон» завершился в пользу «столичных» – 3:2.

В их составе дубль оформил российский форвард Александр Овечкин. Еще два очка набрал нападающий Дмитрий Кузнецов. Наконец, его соотечественник – защитник Дмитрий Орлов отметился ассистом и завершил поединок с показателем полезности «+2».

Другой хоккеист из России – вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 25 бросков из 28.

Несмотря на сегодняшнюю победу, «Вашингтон» по-прежнему уступает в серии – 1-3. Следующий матч команды проведут 20 августа.

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