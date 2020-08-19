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19 августа 07:19
автор: Артур Гичунцев

Овечкин сравнялся с Кросби по количеству голов в плей-офф НХЛ

Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки. На счету канадца 122 шайбы.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в четвертом матче с «Айлендерс» (3:2) и вышел на 18-е место в списке лучших снайперов в плей-офф НХЛ.

На данный момент у российского хоккеиста 130 матчей и 68 шайб. Столько же у капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби и легенды НХЛ Горди Хоу.

Добавим, что Овечкин также вышел на 45-е место по количеству набранных очков в НХЛ. Сейчас у него 130 (68+62) баллов.

Таким образом, капитан «столичных» опередил Бобби Халла и Анри Ришара (у обоих по 129 очков). Лидером в этом списке также является Гретцки. У экс-форварда «Эдмонтона» 382 (122+260) очка.

источник: «Советский спорт»
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