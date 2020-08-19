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19 августа 08:13
автор: Артур Гичунцев

Кузнецов – о победе над «Айлендерс»: Начали получать удовольствие от игры, и это принесло успех

«Столичные» вырвали победу благодаря дублю Александра Овечкина.

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов дал комментарий пресс-службе НХЛ после победы над «Айлендерс» (3:2) в четвертом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

«Мы перестали только бросать по воротам и стали удерживать шайбу. Мы начали получать удовольствие от игры, и это принесло нам успех. Считаю, что очень сложно защищаться, когда парни изматывают вас по 45-50 секунд», – сказал Кузнецов.

Несмотря на сегодняшнюю победу, «Вашингтон» по-прежнему уступает в серии – 1-3. Следующий матч команды проведут 20 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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