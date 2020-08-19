Александр Овечкин: «Вашингтон» сыграл самоотверженно

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после четвертого матча с «Айлендерс», который завершился в пользу его команды (3:2).

«Гол Кузнецова придал нам хороший импульс, а Холтби сделал несколько важных сэйвов. Думаю, вся команда сыграла очень самоотверженно.

Много не разговаривали в перерыве, потому что все понимали, что этот матч мог стать последним в сезоне», – сказал Овечкин на пресс-конференции.

Несмотря на сегодняшнюю победу, «Вашингтон» по-прежнему уступает в серии – 1-3. Следующий матч команды проведут 20 августа.