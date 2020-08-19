Троц – после поражения от «Вашингтона»: «Айлендерс» допустили слишком много удалений

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц прокомментировал поражение своей команды от «Вашингтона» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ.

«У нас было много лишних удалений. Это придало сил «Вашингтону», они смогли отыграться после 0:2, а дальше все пошло до гола. Повезло больше «Кэпиталз»», — цитирует Троца сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:2. В составе победителей забивали только россияне. Дубль оформил Александр Овечкин, еще одна шайба на счету Евгения Кузнецова.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «островитян». Следующий матч команды проведут 20 августа.