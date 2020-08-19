Тодд Рирден: «Вашингтон» понял, как должен играть, если хочет продолжить борьбу за Кубок Стэнли

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден подвел итоги четвертого матча серии плей-офф НХЛ против «Айлендерс».

«Перелом наступил во второй половине первого периода. Мы поняли, как должны играть, если собираемся продолжать участвовать в этом турнире. Мы начали навязывать свою волю, отвоевывать пространство, добившись прогресса в зоне нападения. Если мы не продолжим усердно работать, мы не добьемся успеха», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

Напомним, сегодня «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:2. В составе победителей забивали только россияне. Дубль оформил Александр Овечкин, еще одна шайба на счету Евгения Кузнецова.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «островитян». Следующий матч команды проведут 20 августа.