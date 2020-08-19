ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 августа 10:27
автор: Юрий Нечаев

Тодд Рирден: «Вашингтон» понял, как должен играть, если хочет продолжить борьбу за Кубок Стэнли

«Кэпиталз» сократили отставание в серии.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден подвел итоги четвертого матча серии плей-офф НХЛ против «Айлендерс».

«Перелом наступил во второй половине первого периода. Мы поняли, как должны играть, если собираемся продолжать участвовать в этом турнире. Мы начали навязывать свою волю, отвоевывать пространство, добившись прогресса в зоне нападения. Если мы не продолжим усердно работать, мы не добьемся успеха», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

Напомним, сегодня «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:2. В составе победителей забивали только россияне. Дубль оформил Александр Овечкин, еще одна шайба на счету Евгения Кузнецова.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «островитян». Следующий матч команды проведут 20 августа.

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Спартак» полетел в Уфу без ТедескоФНЛ. «Оренбург» теряет очки, «Балтика» выходит в лидерыФНЛ. «Оренбург» - единоличный лидерКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринШирокову не простили избиение судьи
Карлсон – после победы над «Айлендерс»: Гол Кузнецова разбудил «Вашингтон»
«Кэпиталз» сократили отставание в серии.
19.08.2020 11:33
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Тодд Рирден: «Вашингтон» понял, как должен играть, если хочет продолжить борьбу за Кубок Стэнли
«Кэпиталз» сократили отставание в серии.
19.08.2020 10:27
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Троц – после поражения от «Вашингтона»: «Айлендерс» допустили слишком много удалений
«Кэпиталз» сократили отставание в серии.
19.08.2020 10:15
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Айлендерс» – «Вашингтон». Овечкин хотел побить Чизикаса (видео)
Встреча прошла в Торонто.
19.08.2020 09:58
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Александр Овечкин: «Вашингтон» сыграл самоотверженно
Россиянин оформил дубль и принес победу своей команде.
19.08.2020 09:04
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Вегас» выбил «Чикаго» из Кубка Стэнли
Встреча прошла в Эдмонтоне.
19.08.2020 08:45
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Кузнецов – о победе над «Айлендерс»: Начали получать удовольствие от игры, и это принесло успех
«Столичные» вырвали победу благодаря дублю Александра Овечкина.
19.08.2020 08:13
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Овечкин сравнялся с Кросби по количеству голов в плей-офф НХЛ
Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки. На счету канадца 122 шайбы.
19.08.2020 07:19
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Даллас» победил «Калгари» и вышел вперед в серии
Встреча прошла в Эдмонтоне.
19.08.2020 06:33
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» благодаря дублю Овечкина
Встреча прошла в Торонто.
19.08.2020 06:15
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика