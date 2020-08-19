Карлсон – после победы над «Айлендерс»: Гол Кузнецова разбудил «Вашингтон»

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон считает, что шайба Евгения Кузнецова помогла его команде переломить ход неудачно складывавшегося матча.

«Мы не выглядели так уж безнадежно в начале матча, хотя, конечно, хотелось бы стартовать более заряженными. Но гол Кузнецова, безусловно, всех разбудил. Инициатива в хоккее – сумасшедшая штука и Кузи ее для нас сегодня заработал», – цитирует Карлсона пресс-служба НХЛ.

Напомним, сегодня «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:2. По ходу матча «кэпиталз» уступали 0:2, но смогли добиться победы. В составе »Вашингтона» забивали только россияне. Дубль оформил Александр Овечкин, еще одна шайба на счету Кузнецова.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «островитян». Следующий матч команды проведут 20 августа.