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19 августа 15:29
автор: Юрий Нечаев

«Витязь» уступил московскому «Динамо» в контрольном матче

Встреча прошла в Новогорске.

Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в товарищеском матче со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

В составе победителей отличились Теему Пулккинен, Владимир Брюквин и Олег Зайцев. У «Витязя» шайбу забросил Маттиас Теденбю.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. Обе команды свои первые матчи проведут на выезде. 4 сентября «Витязь» сыграет с «Ак Барсом», а днем позже «Динамо» - с «Авангардом».

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Пулккинен, 9. Брюквин, 31 (бол.). Зайцев, 60 — Теденбю, 54.

источник: «Советский спорт»
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