Главный тренер «Автомобилиста» заразился коронавирусом

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс заразился коронавирусом.

«Диагноз у главного тренера подтвержден, заболевание проходит бессимптомно», - сообщил ТАСС спортивный директор клуба Олег Гросс.

Ранее стало известно, что товарищеский матч между «Автомобилистом» и «Трактором», запланированный на 20 августа, отменен.

Это уже не первая вспышка заболевания в командах КХЛ на этой неделе.

Ранее «Сибирь» объявила о том, что 11 представителей клуба заразились коронавирусом. А сегодня стало известно о двух случаях заболевания в «Амуре».