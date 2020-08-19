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19 августа 16:48
автор: Юрий Нечаев

Главный тренер «Автомобилиста» заразился коронавирусом

Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс заразился коронавирусом.

«Диагноз у главного тренера подтвержден, заболевание проходит бессимптомно», - сообщил ТАСС спортивный директор клуба Олег Гросс.

Ранее стало известно, что товарищеский матч между «Автомобилистом» и «Трактором», запланированный на 20 августа, отменен.

Это уже не первая вспышка заболевания в командах КХЛ на этой неделе.

Ранее «Сибирь» объявила о том, что 11 представителей клуба заразились коронавирусом. А сегодня стало известно о двух случаях заболевания в «Амуре».

Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября.

источник: ТАСС
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