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19 августа 21:34
автор: Виктор Шарафудинов

«Ак Барс» обыграл СКА, дважды уступая в счете

В Казани продолжается предсезонный турнир.

В рамках товарищеского турнира «Кубок чемпионов» казанский «Ак Барс» обыграл СКА со счетом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0).

В первой половине матча команда из Санкт-Петербурга дважды выходила вперед, но хозяева дважды отыгрывались. Миро Аалтонен открыл счет в большинстве на третьей минуте, после чего лишнего реализовал Артем Галимов (на шестой). СКА выиграл первый период благодаря точному броску Кирилла Марченко на 15-й, однако на 25-й защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин опять сделал счет равным.

В третьем периоде казанцы добились успеха благодаря успешной реализации большинства. Дмитрий Воронков вывел «Ак Барс» вперед на 50-й минуте, а Александр Бурмистров отличился на 55-й. На последней минуте Михаил Фесенко забросил шайбу в пустые ворота СКА.

Стоит отметить, что Галимов вдобавок к своему голу сделал три результативные передачи.

В первом матче турнира магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:4.

Завтра 20 августа состоятся встречи «Салават Юлаев» – СКА, и «Ак Барс» – «Металлург».

«Ак Барс» (Казань) – СКА (Санкт-Петербург) – 5:2 (1:2, 1:0, 3:0).

Голы: Аалтонен (Токранов, Кузьменко), 02:46 – 0:1 (в большинстве); Галимов (Воронков, Лямкин), 05:34 – 1:1 (в большинстве); Марченко (Токранов, Ожиганов), 14:08 – 1:2; Юдин (Лукоянов, Галимов), 24:28 – 2:2; Воронков (Галимов, Лямкин), 49:09 – 3:2 (в большинстве); Бурмистров (Зарипов, Галимов), 54:29 – 4:2 (в большинстве); Фисенко – 59:08 (в пустые ворота) – 5:2.

источник: «Советский спорт»
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