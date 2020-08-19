«Ак Барс» обыграл СКА, дважды уступая в счете

В рамках товарищеского турнира «Кубок чемпионов» казанский «Ак Барс» обыграл СКА со счетом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0).

В первой половине матча команда из Санкт-Петербурга дважды выходила вперед, но хозяева дважды отыгрывались. Миро Аалтонен открыл счет в большинстве на третьей минуте, после чего лишнего реализовал Артем Галимов (на шестой). СКА выиграл первый период благодаря точному броску Кирилла Марченко на 15-й, однако на 25-й защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин опять сделал счет равным.

В третьем периоде казанцы добились успеха благодаря успешной реализации большинства. Дмитрий Воронков вывел «Ак Барс» вперед на 50-й минуте, а Александр Бурмистров отличился на 55-й. На последней минуте Михаил Фесенко забросил шайбу в пустые ворота СКА.

Стоит отметить, что Галимов вдобавок к своему голу сделал три результативные передачи.

В первом матче турнира магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:4.