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19 августа 22:12
автор: Виктор Шарафудинов

«Тампа-Бэй» обыграла «Коламбус» в овертайме и первой на Востоке вышла во второй раунд плей-офф

Вчера в Западной конференции «Вегас» оформил успех в серии против «Чикаго».

Пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Тампой-Бэй» и «Коламбусом» завершился со счетом 5:4 (2:1, 0:2, 2:1, 1:0). Команда Джона Купера добилась успеха в овертайме.

Благодаря этому успеху «молнии» оформили победу в серии – 4-1.

Тайлер Джонсон открыл счет на шестой минуте, а 61 секунду спустя Блейк Коулман сделал перевес «Тампы» 2:0, однако к исходу второго периода «Блю Джекетс» вышли вперед. Это стало возможным стараниями Ника Фолино (12-я), Кевина Стенлунда (30-я) и Александера Веннберга (40).

По ходу третьего периода Оливер Бьеркстранд (на 50-й) забросил еще одну шайбу «Коламбуса», но затем «Тампе» удалось отыграться со счета 2:4. На 53-й точным броском отметился Кевин Шаттенкирк, а за 1 минуту и 38 секунд до конца третьего периода шайбу в ворота Йоонаса Корписало протолкнул Энтони Сирелли. В двух этих успешных атаках «Лайтнинг» принял участие Никита Кучеров.

Третью результативную передачу в матче российский нападающий сделал уже в овертайме, когда на шестой минуте помог Брэйдену Пойнту стать автором победного гола «Тампы».

Напомним, что в прошлом году клуб из Флориды после победы в регулярном чемпионате сенсационно уступил «Коламбусу» в первом раунде плей-офф в четырех матчах (0-4).

Ворота «Тампы» защищал российский вратарь Андрей Василевский, который парировал 37 бросков хоккеистов «Коламбуса» из 41.

В составе «синих мундиров» двумя результативными передачами отметился защитник из России Владислав Гавриков.

НХЛ
Плей-офф

Первый раунд. Пятый матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Коламбус Блю Джекетс» – 5:4 (2:1, 0:2, 2:1, 1:0) ОТ

Голы: Джонсон (Черняк, Сирелли), 05:38 – 1:0; Коулман (Богосян), 06:39 – 2:0; Фолино (Веннберг, Аткинсон), 11:51 – 2:1; Стенлунд (Джонс, Аткинсон), 29:35 – 2:2; Веннберг (Гавриков, Фолино), 39:44 – 2:3; Бьеркстранд (Дюбуа, Гавриков), 49:33 – 2:4; Шаттенкирк (Пойнт, Кучеров), 52:01 – 3:4; Сирелли (Пойнт, Кучеров), 58:22 – 4:4; Пойнт (Кучеров), 65:12 – 5:4.

Счет в серии: 4-1

источник: «Советский спорт»
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