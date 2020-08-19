«Тампа-Бэй» обыграла «Коламбус» в овертайме и первой на Востоке вышла во второй раунд плей-офф

Пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Тампой-Бэй» и «Коламбусом» завершился со счетом 5:4 (2:1, 0:2, 2:1, 1:0). Команда Джона Купера добилась успеха в овертайме.

Благодаря этому успеху «молнии» оформили победу в серии – 4-1.

Тайлер Джонсон открыл счет на шестой минуте, а 61 секунду спустя Блейк Коулман сделал перевес «Тампы» 2:0, однако к исходу второго периода «Блю Джекетс» вышли вперед. Это стало возможным стараниями Ника Фолино (12-я), Кевина Стенлунда (30-я) и Александера Веннберга (40).

По ходу третьего периода Оливер Бьеркстранд (на 50-й) забросил еще одну шайбу «Коламбуса», но затем «Тампе» удалось отыграться со счета 2:4. На 53-й точным броском отметился Кевин Шаттенкирк, а за 1 минуту и 38 секунд до конца третьего периода шайбу в ворота Йоонаса Корписало протолкнул Энтони Сирелли. В двух этих успешных атаках «Лайтнинг» принял участие Никита Кучеров.

Третью результативную передачу в матче российский нападающий сделал уже в овертайме, когда на шестой минуте помог Брэйдену Пойнту стать автором победного гола «Тампы».