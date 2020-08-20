«Бостон» одержал победу в пятом матче против «Каролины» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

Пятый матч серии «Бостон» – «Каролина» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли завершился с результатом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Счет в серии 4-1.

«Харрикейнз» открыли счет на 10-й минуте стараниями Хейдна Флери, но исход встречи решили два гола бостонской команды во втором периоде.

В обоих случаях «Брюинз» реализовали большинство. Давид Крейчи восстановил равновесие на 36-й минуте, а Патрис Бержерон направил шайбу в ворота Петра Мразека за четыре секунды до второго перерыва. Давид Пастрняк отметился двумя результативными передачами.

Третий период прошел без заброшенных шайб.

Команда Брюса Кэссиди оформила победу в серии. Ранее в полуфинал Восточной конференции пробилась «Тампа-Бэй» (4-1 против «Коламбуса»).