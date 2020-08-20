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20 августа 01:57
автор: Виктор Шарафудинов

«Бостон» одержал победу в пятом матче против «Каролины» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

Ранее свои серии выиграли «Вегас» и «Тампа-Бэй».

Пятый матч серии «Бостон» – «Каролина» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли завершился с результатом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Счет в серии 4-1.

«Харрикейнз» открыли счет на 10-й минуте стараниями Хейдна Флери, но исход встречи решили два гола бостонской команды во втором периоде.

В обоих случаях «Брюинз» реализовали большинство. Давид Крейчи восстановил равновесие на 36-й минуте, а Патрис Бержерон направил шайбу в ворота Петра Мразека за четыре секунды до второго перерыва. Давид Пастрняк отметился двумя результативными передачами.

Третий период прошел без заброшенных шайб.

Команда Брюса Кэссиди оформила победу в серии. Ранее в полуфинал Восточной конференции пробилась «Тампа-Бэй» (4-1 против «Коламбуса»).

Вчера на Западе «Вегас» успешно завершил серию против «Чикаго» (тоже 4-1).

НХЛ

1-й раунд. 5-й матч

«Бостон Брюинз» – «Каролина Харрикейнз» – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Флери (Ахо, Мартинук), 09:35 – 0:1; Крейчи (Пастрняк, Бержерон), 35:20 – 1:1 (в большинстве); Бержерон (Пастрянк, Крейчи), 39:56 – 2:1.

Счет в серии: 4-1

источник: «Советский спорт»
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«Бостон» одержал победу в пятом матче против «Каролины» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли
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