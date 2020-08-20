Кубок губернатора Челябинской области отменен из-за коронавируса

Традиционный предсезонный турнир Кубок губернатора Челябинской отменен из-за коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива», который должен был принять участие в турнире.

⚡ Кубок Губернатора Челябинской области отменён.



Решение принято в связи с отказом нескольких команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом.



О дальнейших планах основного состава ХК «Локомотив» сообщим дополнительно. pic.twitter.com/KtqAFCDBGI — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) August 20, 2020

Помимо ярославского клуба выступить на соревнованиях должны были «Сибирь», «Автомобилист», «Трактор» и «Нефтехимик».