Кубок губернатора Челябинской области отменен из-за коронавируса

Традиционный предсезонный турнир Кубок губернатора Челябинской отменен из-за коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива», который должен был принять участие в турнире.
⚡ Кубок Губернатора Челябинской области отменён.— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) August 20, 2020
Решение принято в связи с отказом нескольких команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом.
О дальнейших планах основного состава ХК «Локомотив» сообщим дополнительно. pic.twitter.com/KtqAFCDBGI
Помимо ярославского клуба выступить на соревнованиях должны были «Сибирь», «Автомобилист», «Трактор» и «Нефтехимик».