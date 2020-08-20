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20 августа 12:25
автор: Юрий Нечаев

Кубок губернатора Челябинской области отменен из-за коронавируса

Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября.

Традиционный предсезонный турнир Кубок губернатора Челябинской отменен из-за коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива», который должен был принять участие в турнире.

Помимо ярославского клуба выступить на соревнованиях должны были «Сибирь», «Автомобилист», «Трактор» и «Нефтехимик».

Ранее стало известно, что в клубах из Новосибирска и Екатеринбурга были выявлены вспышки коронавируса, из-за которых они отказались от участия в турнире.

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Кубок губернатора Челябинской области отменен из-за коронавируса
Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября.
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