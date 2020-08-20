Никита Задоров: У «Колорадо» есть все, чтобы выиграть Кубок Стэнли в этом году

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров считает, что у его команды есть все необходимое, чтобы выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне.

«У нас очень глубокий состав. Любое звено может сделать игру. Очень хорошая защита, и два очень сильных вратаря. Мы знаем, что нужно делать, где нам добавить. Если «Колорадо» обойдется без травм, думаю, мы точно выиграем Кубок Стэнли.

Мы готовы к плей-офф и физически, и психологически. Наша цель — завоевать Кубок Стэнли в этом году», — цитирует Задорова русскоязычная версия сайта НХЛ.

Напомним, сегодня «Эвеланш» разгромили «Аризону» в пятом матче серии плей-офф НХЛ со счетом 7:1. Задоров в этом матче отметился заброшенной шайбой.

Таким образом, «Колорадо» одержал победу в серии со счетом 4-1.