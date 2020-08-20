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20 августа 18:59
автор: Виктор Шарафудинов

Вратарь Лазушин покинул «Локомотив»

32-летний голкипер продолжит карьеру в другом клубе КХЛ.

Пресс-служба ХК «Локомотив» сообщила в твиттере ярославского клуба о расторжении контракта с вратарем Александром Лазушиным.

«Финансовые условия соглашения устроили обе стороны. Хоккеист стал неограниченно свободным агентом и продолжит карьеру в одном из клубов КХЛ», – сказано в сообщении.

В прошлом году Александр вернулся в «Локомотив» после расставания с «Куньлунем». В минувшем сезоне Лазушин провел 28 матчей, одержав 13 побед. Всего на его счету 283 матча и 104 победы в КХЛ.

источник: ХК «Локомотив»
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