Вратарь Лазушин покинул «Локомотив»

Пресс-служба ХК «Локомотив» сообщила в твиттере ярославского клуба о расторжении контракта с вратарем Александром Лазушиным.

«Финансовые условия соглашения устроили обе стороны. Хоккеист стал неограниченно свободным агентом и продолжит карьеру в одном из клубов КХЛ», – сказано в сообщении.

⚡ «Локомотив» договорился о расторжении контракта с голкипером Александром Лазушиным.



Финансовые условия соглашения устроили обе стороны. Хоккеист стал неограниченно свободным агентом и продолжит карьеру в одном из клубов КХЛ. pic.twitter.com/eYoD521PV9 — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) August 20, 2020

В прошлом году Александр вернулся в «Локомотив» после расставания с «Куньлунем». В минувшем сезоне Лазушин провел 28 матчей, одержав 13 побед. Всего на его счету 283 матча и 104 победы в КХЛ.