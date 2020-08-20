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20 августа 20:26
автор: Виктор Шарафудинов

Бекстрем может сыграть за «Вашингтон» в пятом матче серии против «Айлендерс»

Шведский нападающий из-за сотрясения мозга пропустил три предыдущие встречи.

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти сообщил в твиттере о том, что 32-летний шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрем может принять участие в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс».

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден рассказал Гулитти о том, что решение по поводу выхода на лед Бекстрема будет принято непосредственно перед игрой.

12 августа во время первого периода первого матча серии швед получил сотрясение мозга после силового приема форварда «Айлендерс» Андерса Ли. С тех пор Бекстрем больше не играл.

«Вашингтон» после четырех встреч уступает в серии против «Айлендерс» 1-3. Пятый матч состоится сегодня ночью и начнется в 3:00 по московскому времени. В случае поражения сезон для «Кэпиталз» будет завершен.

источник: NHL (НХЛ)
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