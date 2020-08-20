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20 августа 21:22
автор: Виктор Шарафудинов

«Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург», одержав вторую победу на «Кубке чемпионов»

В товарищеском турнире также принимают участие «Салават Юлаев» и СКА.

На турнире «Кубок чемпионов» в Казани «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

Форвард хозяев Никита Дыняк открыл счет уже на второй минуте. Дмитрий Воронков отличился за 40 секунд до первого перерыва, а на 35-й минуте Артем Галимов сделал счет 3:0, реализовав большинство. Спустя 58 секунд форвард магнитогорцев Николай Прохоркин «размочил» счет, однако в оставшееся время хоккеисты «Металлурга» других шайб не забросили.

Сегодня «Салават Юлаев» уступил СКА с результатом 2:4, а вчера «Металлург» обыграл «Салават» 5:4, а «Ак Барс» одержал победу над СКА 5:2.

Казанская команда набрала четыре очка и гарантировала себе место в финале. У «Металлурга» и СКА по два очка, а у «Салавата Юлаева» – ноль.

22 августа состоятся матчи СКА – «Металлург» и «Ак Барс» – «Салават Юлаев».

Кубок чемпионов

2-й тур

«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Дыняк (Петров), 01:38 – 1:0; Воронков (Викстранд), 19:20 – 2:0; Галимов (Лямкин), 34:29 – 3:0 (в большинстве); Прохокин (Плотников, Яковлев), 35:27 – 3:1.

источник: «Советский спорт»
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«Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург», одержав вторую победу на «Кубке чемпионов»
В товарищеском турнире также принимают участие «Салават Юлаев» и СКА.
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