«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли

В составе победителей дублем отметился Энтони Бовилье (11-я и 30-я минуты). Еще по голу отметились Ник Ледди (58) и Джош Бейли (59).

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отстоял «на ноль», отразив 21 бросок.

Александр Овечкин провел на льду 20 минут 34 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-3». Евгений Кузнецов отыграл 18 минут 55 секунду, у него один бросок и коэффициент полезности «-2». Илья Ковальчук за 12 минут 29 секунд выполнил три силовых приема. Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 50 секунд и лишь раз бросил по воротам.

Таким образом, «Айлендерс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в полуфинал плей-офф Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Филадельфия Флайерз» – «Монреаль Канадиенс».

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