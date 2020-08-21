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21 августа 06:19
автор: Владислав Корегин

«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) в пятом матче серии плей-офф НХЛ.

В составе победителей дублем отметился Энтони Бовилье (11-я и 30-я минуты). Еще по голу отметились Ник Ледди (58) и Джош Бейли (59).

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отстоял «на ноль», отразив 21 бросок.

Александр Овечкин провел на льду 20 минут 34 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-3». Евгений Кузнецов отыграл 18 минут 55 секунду, у него один бросок и коэффициент полезности «-2». Илья Ковальчук за 12 минут 29 секунд выполнил три силовых приема. Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 50 секунд и лишь раз бросил по воротам.

Таким образом, «Айлендерс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в полуфинал плей-офф Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Филадельфия Флайерз» – «Монреаль Канадиенс».

НХЛ. Плей-офф

Пятый матч

«Вашинтгон» – «Айлендерс» – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Бовилье (Нельсон, Бейли), 10:19 — 0:1; Бовиллье (Бейли), 29:33 — 0:2; Ледди, 57:47 — 0:3; Бейли, 58:41 — 0:4.

Счет в серии: 1-4

источник: «Советский спорт»
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«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) в пятом матче серии плей-офф НХЛ.
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