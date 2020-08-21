«Вашингтон» – «Айлендерс». Варламов признан второй звездой матча

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов назван первой звездой матча против «Вашингтона» (4:0). Напомним, российский вратарь отразил 21 бросок и оформил шатаут.

Первой звездой поединка стал его партнер по команде – форвард Энтони Бовиллье, оформивший дубль. Третьим стал еще один игрок «Айлендерс» – нападающий Джош Бэйли, заработавший три (1+2) очка по системе «гол+пас».

Напомним, что «Айлендерс» выбил «Вашингтон» из борьбы за Кубок Стэнли, победив в серии 4-1. В следующем раунде команда сыграет с победителем пары «Филадельфия Флайерз» – «Монреаль Канадиенс».