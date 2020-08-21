«Даллас» обыграл «Калгари» благодаря покеру Гурьянова и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли

Главным героем встречи стал российский форвард «Старз» Денис Гурьянов, отметившийся четырьмя шайбами (21-я, 24-я, 36-я и 50-я минуты) и одним ассистом. Также голы забили Миро Хейсканен (10), Радек Факса (26) и Джо Павелски (28).

В составе «Флеймз» шайбы забросили Эндрю Манджапане (4), Джонни Годро (6) и Расмус Андерссон (7).

Форвард «Далласа» Александр Радулов провел на льду 15 минут 40 секунд, но результативными действиями не отметился. Голкипер Антон Худобин отразил 34 броска из 37 и отличился результативной передачей на Гурьянова.

Таким образом, «Даллас» победил в серии со счетом 4-2. В полуфинале плей-офф Западной конференции команда сыграет с «Колорадо».

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