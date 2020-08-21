Барри Троц: Игроки «Вашингтона» все еще остаются чемпионами и всегда будут ими

– Я считаю, что хоккеисты «Вашингтона» все еще остаются чемпионами и всегда будут ими. Это была одна из тех серий, когда ты в качестве тренера соперничаешь с командой, вместе с которой ты добился определенного успеха. Это немного разрывает тебя, потому что осталось много хороших воспоминаний, – цитирует Троца The Washington Post.

Напомним, что в 2018 году «Вашингтон» под руководством 58-летнего специалиста выиграл Кубок Стэнли.

«Айлендерс» победил «Вашингтон» в серии со счетом 4-1 и вышел в полуфинал плей-офф Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Филадельфия» – «Монреаль».