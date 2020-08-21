«Калгари» – «Даллас». Гурьянов стал первой звездой встречи

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов признан первой звездой шестого матча против «Калгари» (7:3). 23-летний россиянин отметился четырьмя шайбами и одной результативной передачей.

Второй звездой встречи стал защитник «Старз» Миро Хейсканен, набравший четыре (1+3) очка по системе «гол+пас». Третьим был признан его партнер по команде – Джо Павелски, забросивший одну шайбу и сделавший два ассиста.

«Даллас» победил «Калгари» в серии со счетом 4-2. В полуфинале плей-офф Западной конференции команда сыграет с «Колорадо».