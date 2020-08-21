Тодд Рирден: Вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли – это неприемлемо

– По какой-то причине наша команда здесь в Торонто не смогла на протяжении длительных отрезков придерживаться своей игры. Это неприемлемо для команды. У нас получилось это в одном матче, но в остальных мы не показывали хоккей, который дает нам наилучший шанс на успех, – цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Айлендерс» победил «Вашингтон» в серии со счетом 4-1 и вышел в полуфинал плей-офф Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Филадельфия» – «Монреаль».