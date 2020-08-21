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21 августа 10:49
автор: Владислав Корегин

Валерий Брагин: Я рад, что Проворов, Гавриков и Сергачев выходят на те позиции, которых заслуживают

Главный тренер сборной России Валерий Брагин оценил выступления российских защитников Ивана Проворова, Владислава Гаврикова и Михаила Сергачева в плей-офф НХЛ.

– Проворов прилично играет, Гавриков хорошо сыграл. Сергачев неплохо смотрится. Очень рад за молодых российских игроков, что они выходят на те позиции, которых заслуживают.

Победитель Кубка Стэнли? Все зависит от того, кто как подготовился к плей-офф в период самоизоляции. Фаворита я не вижу, – цитирует Брагина ТАСС.

Отметим, что «Тампа-Бэй», в которой играет Михаил Сергачев, вышла в следующий этап плей-офф, обыграв «Коламбус» Владислава Гаврикова со счетом 4-1.

Что касается Ивана Проворова, то его «Филадельфия» ведет в серии с «Монреалем» 3-2.

источник: ТАСС
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Валерий Брагин: Я рад, что Проворов, Гавриков и Сергачев выходят на те позиции, которых заслуживают
Главный тренер сборной России Валерий Брагин оценил выступления российских защитников Ивана Проворова, Владислава Гаврикова и Михаила Сергачева в плей-офф НХЛ.
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