ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 августа 11:57

Игорь Кравчук: «Айлендерс» в деталях понимал, как противостоять «Вашингтону»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Айлендерс» (1-4) в серии плей-офф НХЛ.

– На мой взгляд, «Вашингтон» прежде всего уступили тактически. «Айлендерс» возглавляет Барри Троц, он много лет работал с «Вашингтоном», знает все сильные и слабые места звезд столичной команды. По серии было видно, что «Айлендерс», несмотря на беззвездный состав, в деталях понимает, как играть с соперником и нейтрализовать его аргументы, – цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.

Напомним, что 58-летний Троц руководил «Вашингтоном» с 2014-го по 2018 год, став вместе с командой обладателем Кубка Стэнли.

«Айлендерс» оказался сильнее «Вашингтона» в серии со счетом 4-1. Таким образом, команда вышла в полуфинал плей-офф Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Филадельфия» – «Монреаль».

источник: Russia-Hockey.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Финал фаворитов. За титул Лиги чемпионов будут бороться ПСЖ и «Бавария»Хамзат Чимаев: "Я не соревнуюсь с Хабибом. Более того, я уважаю этого парня и беру с него пример"Тедеско рассказал о Кокорине, Урунове и друзьях-болельщиках «Спартака»Крошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Игорь Кравчук: «Айлендерс» в деталях понимал, как противостоять «Вашингтону»
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Айлендерс» (1-4) в серии плей-офф НХЛ.
21.08.2020 11:57
Хоккей
Валерий Брагин: Я рад, что Проворов, Гавриков и Сергачев выходят на те позиции, которых заслуживают
Главный тренер сборной России Валерий Брагин оценил выступления российских защитников Ивана Проворова, Владислава Гаврикова и Михаила Сергачева в плей-офф НХЛ.
21.08.2020 10:49
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Александр Овечкин: «Вашингтону» дорого стоили ошибки, совершенные в первых матчах
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги серии плей-офф НХЛ с «Айлендерс» (1-4).
21.08.2020 09:39
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Тодд Рирден: Вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли – это неприемлемо
Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден – о поражении «Айлендерс» (0:4) в пятом матче серии плей-офф НХЛ.
21.08.2020 09:20
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Калгари» – «Даллас». Гурьянов стал первой звездой встречи
Матч прошел в Эдмонтоне.
21.08.2020 09:05
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Барри Троц: Игроки «Вашингтона» все еще остаются чемпионами и всегда будут ими
Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц подвел итоги пятого матча серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (4:0).
21.08.2020 08:42
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Даллас» обыграл «Калгари» благодаря покеру Гурьянова и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли
Шестой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Калгари» – «Даллас» завершился победой номинальных гостей со счетом 7:3.
21.08.2020 08:29
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Вашингтон» – «Айлендерс». Варламов признан второй звездой матча
Встреча прошла в Торонто.
21.08.2020 06:51
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) в пятом матче серии плей-офф НХЛ.
21.08.2020 06:19
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург», одержав вторую победу на «Кубке чемпионов»
В товарищеском турнире также принимают участие «Салават Юлаев» и СКА.
20.08.2020 21:22
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика