Игорь Кравчук: «Айлендерс» в деталях понимал, как противостоять «Вашингтону»

– На мой взгляд, «Вашингтон» прежде всего уступили тактически. «Айлендерс» возглавляет Барри Троц, он много лет работал с «Вашингтоном», знает все сильные и слабые места звезд столичной команды. По серии было видно, что «Айлендерс», несмотря на беззвездный состав, в деталях понимает, как играть с соперником и нейтрализовать его аргументы, – цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.

Напомним, что 58-летний Троц руководил «Вашингтоном» с 2014-го по 2018 год, став вместе с командой обладателем Кубка Стэнли.

«Айлендерс» оказался сильнее «Вашингтона» в серии со счетом 4-1. Таким образом, команда вышла в полуфинал плей-офф Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Филадельфия» – «Монреаль».