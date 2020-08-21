Антон Худобин: На тренировках покрикиваю на Гурьянова, чтобы бросал по воротам, а не по мне

- На тренировках я все время покрикиваю на Дениса, чтобы он бросал по воротам, а не по мне. У него весьма неприятный бросок для вратаря, и я ничуть не удивлен, что вратарям непросто с ним справиться, - цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче с «Флэймз» 23-летний российский форвард записал на свой счет четыре заброшенные шайбы и одну результативную передачу.

Добавим, что «Даллас» в серии до четырех побед переиграл «Калгари» (4-1) и вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.