Кори Перри: Гурьянов - снайпер, все это знают

- Денис - снайпер, все это знают. Миро (Хейсканен) прекрасно разыгрывает шайбу, Роопе (Хинтц) тоже отлично понимает игру, может бросить сам, может пойти в обыгрыш. У этих ребят есть масса вариантов, как создать момент, и соперник не знает, чего от них ждать, - цитирует Перри официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче с «Флэймз» 23-летний российский форвард записал на свой счет четыре заброшенные шайбы и одну результативную передачу.

Добавим, что «Даллас» в серии до четырех побед переиграл «Калгари» (4-1) и вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.