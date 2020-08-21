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21 августа 19:45

Павел Буре – о покере Гурьянова: Четыре гола – это очень круто в любой игре, а в плей-офф тем более

Чемпион мира Павел Буре прокомментировал покер нападающего Дениса Гурьянова в шестом матче серии плей-офф с «Калгари» (7:3).

- В первую очередь хоккеисты «Далласа» молодцы, что не бросили играть при счете 0:3. Сравняли, вышли вперед и добили «Калгари». Приятно, что наши ребята сыграли на таком высоком уровне в такой важной игре, а Гурьянов забросил четыре шайбы. Четыре гола – это очень круто в любой игре, а в плей-офф тем более, - приводит слова Буре «РИА Новости».

Напомним, что в матче с «Флэймз» 23-летний российский форвард записал на свой счет четыре заброшенные шайбы и одну результативную передачу.

Добавим, что «Даллас» в серии до четырех побед переиграл «Калгари» (4-1) и вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.

источник: «РИА Новости»
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