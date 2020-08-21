Павел Буре – о покере Гурьянова: Четыре гола – это очень круто в любой игре, а в плей-офф тем более

- В первую очередь хоккеисты «Далласа» молодцы, что не бросили играть при счете 0:3. Сравняли, вышли вперед и добили «Калгари». Приятно, что наши ребята сыграли на таком высоком уровне в такой важной игре, а Гурьянов забросил четыре шайбы. Четыре гола – это очень круто в любой игре, а в плей-офф тем более, - приводит слова Буре «РИА Новости».

Напомним, что в матче с «Флэймз» 23-летний российский форвард записал на свой счет четыре заброшенные шайбы и одну результативную передачу.

Добавим, что «Даллас» в серии до четырех побед переиграл «Калгари» (4-1) и вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.