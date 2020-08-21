«Локомотив» в спарринге обыграл «Северсталь»

В рамках подготовки к регулярному чемпионату КХЛ ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь» провели товарищескую встречу. «Локомотив» одержал победу со счетом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0).
Антон Ландер открыл счет на пятой минуте, а на 25-й секунде второго периода перевес хозяев увеличил Владимир Ткачев.
На 34-й минуте гости «размочили» счет стараниями Дениса Вихарева, но в третьем периоде ярославцы забросили еще три шайбы. Авторами голов стали Алексей Марченко (48-я), Егор Коршков (50-я) и Павел Красковский (52-я).
Регулярный чемпионат КХЛ начнется 2 сентября.
Товарищеский матч