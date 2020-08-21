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21 августа 19:50
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив» в спарринге обыграл «Северсталь»

Товарищеский матч прошел в Ярославле.

В рамках подготовки к регулярному чемпионату КХЛ ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь» провели товарищескую встречу. «Локомотив» одержал победу со счетом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0).

Антон Ландер открыл счет на пятой минуте, а на 25-й секунде второго периода перевес хозяев увеличил Владимир Ткачев.

На 34-й минуте гости «размочили» счет стараниями Дениса Вихарева, но в третьем периоде ярославцы забросили еще три шайбы. Авторами голов стали Алексей Марченко (48-я), Егор Коршков (50-я) и Павел Красковский (52-я).

Регулярный чемпионат КХЛ начнется 2 сентября.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Ярославль) – «Северсталь» (Череповец) – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Ландер (Петерссон, Аверин), 04:08 – 1:0, Ткачев (Рафиков, Каюмов), 20:25 – 2:0; Вихарев (Казаков), 33:59 – 2:1; Марченко (Каюмов, Ландер), 47:09 – 3:1; Коршков (Пяаярви), 49:34 – 4:1; Красковский (Кудрявцев), 51:57 – 5:1.

источник: «Советский спорт»
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