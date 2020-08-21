«Локомотив» в спарринге обыграл «Северсталь»

Павел Буре – о покере Гурьянова: Четыре гола – это очень круто в любой игре, а в плей-офф тем более

Чемпион мира Павел Буре прокомментировал покер нападающего Дениса Гурьянова в шестом матче серии плей-офф с «Калгари» (7:3).