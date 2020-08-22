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22 августа 00:13
автор: Виктор Шарафудинов

Юрий Новиков: В «Вашингтоне» Троцу плюнули в душу. Это было началом конца

Экс-наставник «Кэпиталз» вместе с «Айлендерс» обыграл команду, с которой в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что предпосылкой нынешних неудач «Вашингтон Кэпиталз» стало расставание с тренером Барри Троцем после первой в истории клуба победы в Кубке Стэнли в 2018 году.

Клуб из столицы США не договорился с канадцем о новом контракте, и Троц возглавил «Нью-Йорк Айлендерс».

«Я считаю, что «Вашингтон» для нас – команда-побратим, – рассказал Новиков в интервью Allhockey.Ru. – Мы очень тепло к нему относимся, и это говорит о том, что спорт может сглаживать политические моменты. «Кэпиталз» добились своих успехов при серьезном участии наших российских ребят, поэтому боль от вылета команды для нас понятна.

Но я думаю, что тот факт, что они не смогли договориться по деньгам с Барри Тротцем, – это оскорбление тренера. Барри плюнули в душу, не оставив его в команде. Я не понимаю, как так можно было сделать. Это было началом конца.

Должен сказать, что «Вашингтон» ждут не лучшие времена. Нужно договариваться с Овечкиным, остро стоит вопрос с вратарской линией. Клубу надо понять, оставлять Холтби или нет. Сейчас в команде идет перестройка, и мы видим, что лучших времен ей еще придется подождать. Перспективы у «Вашингтона» очень сложные».

С лета 2018 года с «Кэпиталз» работает бывший ассистент Троца Тодд Рирден. Под его руководством команда дважды вылетела из плей-офф в первом раунде. В апреле 2019-го «Вашингтон» уступил «Каролине» в семи матчах (3-4), а теперь проиграл «Айлендерс» (1-4).

источник: AllHockey.Ru
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