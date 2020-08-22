Стали известны все пары полуфинала Восточной конференции плей-офф НХЛ

Определились все пары полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли.
Так, «Филадельфия» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Тампа-Бэй» сразится с «Бостоном».
Напомним, «летчики» прошли «Монреаль», выиграв серию со счетом 4-1. «Айлендерс» выбили «Вашингтон» (4-1), «молнии» победили «Коламбус» (4-1), а «Бостон» одолел «Каролину» (4-1).
Добавим, что в текущем розыгрыше Кубка Стэнли приняли участие 24 команды. Такое решение было принято из-за длительной паузы, взятой в марте этого года.
источник: «Советский спорт»