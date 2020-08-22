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22 августа 07:35
автор: Артур Гичунцев

«Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу» и покинул плей-офф НХЛ

Встреча прошла в Эдмонтоне.

Шестой матч серии плей-офф Кубка Стэнли «Ванкувер» – «Сент-Луис» завершился в пользу «Кэнакс» – 6:2.

В их составе дубль оформил Тайлер Мотт. Еще по шайбе забросили Джей Бигл, Антуан Руссель, Трой Стечер и Брок Безер. У «Блюз» дважды отличился Джейден Шварц.

Отметим, что российский нападающий Иван Барбашев нанес один бросок по воротам и завершил матч с показателем полезности «-1». Его соотечественник – форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустил встречу.

Таким образом, «Ванкувер» выиграл серию со счетом 4-2. Следующим соперником канадцев станет «Вегас Голден Найтс».

НХЛ. Плей-офф

Шестой матч

«Ванкувер» – «Сент-Луис» – 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

Голы: Бигл, 03:45 – 1:0; Руссель (Саттер), 22:09 – 2:0; Стечер (Саттер, Петтерссон), 26:49 – 3:0; Безер (Хьюз, Петтерссон), 28:06 – 4:0; Шварц (Данн, О’Райлли), 46:32 – 4:1; Мотт (Бигл, Саттер), 53:19 – 5:1; Шварц (Перрон, Пьетранджело), 58:38 – 5:2; Мотт, 59:10 – 6:2

Счет в серии: 4-2

источник: «Советский спорт»
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