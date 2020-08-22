«Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу» и покинул плей-офф НХЛ

Шестой матч серии плей-офф Кубка Стэнли «Ванкувер» – «Сент-Луис» завершился в пользу «Кэнакс» – 6:2.
В их составе дубль оформил Тайлер Мотт. Еще по шайбе забросили Джей Бигл, Антуан Руссель, Трой Стечер и Брок Безер. У «Блюз» дважды отличился Джейден Шварц.
Отметим, что российский нападающий Иван Барбашев нанес один бросок по воротам и завершил матч с показателем полезности «-1». Его соотечественник – форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустил встречу.
Таким образом, «Ванкувер» выиграл серию со счетом 4-2. Следующим соперником канадцев станет «Вегас Голден Найтс».
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