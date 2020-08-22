Кубок Стэнли. Второй раунд. Определились все пары

В субботу, 22 августа стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ.
Восточная конференция. Полуфинал
«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз».
Западная конференция. Полуфинал
В субботу, 22 августа стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ.
Восточная конференция. Полуфинал
«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз».
Западная конференция. Полуфинал
«Вегас Голден Найтс» – «Ванкувер Кэнакс»
«Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз».
Добавим, что в текущем розыгрыше Кубка Стэнли приняли участие 24 команды. Такое решение было принято из-за длительной паузы, взятой в марте этого года.