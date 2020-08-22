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22 августа 09:10
автор: Артур Гичунцев

Кубок Стэнли. Второй раунд. Определились все пары

Проворов встретится с Варламовым, а Ничушкин сыграет с Гурьяновым.

В субботу, 22 августа стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ.

Восточная конференция. Полуфинал

«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз».

Западная конференция. Полуфинал

«Вегас Голден Найтс» – «Ванкувер Кэнакс»

«Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз».

Добавим, что в текущем розыгрыше Кубка Стэнли приняли участие 24 команды. Такое решение было принято из-за длительной паузы, взятой в марте этого года.

источник: «Советский спорт»
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