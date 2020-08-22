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22 августа 13:36
автор: Владислав Корегин

Московское «Динамо» представило форму на новый сезон КХЛ (фото)

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала фотографии, на котором была презентована игровая форма на новый сезон КХЛ

– Новая форма вобрала в себя классику прошлых лет – традиционные элементы и двухполосную графику.Особое внимание при разработке было уделено воротнику. На него нанесены выведенные из обращения игровые номера и автографы легендарных хоккеистов московского «Динамо» – Виталия Давыдова, Валерия Васильева и Александра Мальцева, – говорится в сообщении.

Напомним, что в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Динамо» стартует с матча против «Авангарда». Игра состоится 5 сентября в 18:00 по московскому времени.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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