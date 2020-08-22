Московское «Динамо» представило форму на новый сезон КХЛ (фото)

– Новая форма вобрала в себя классику прошлых лет – традиционные элементы и двухполосную графику.Особое внимание при разработке было уделено воротнику. На него нанесены выведенные из обращения игровые номера и автографы легендарных хоккеистов московского «Динамо» – Виталия Давыдова, Валерия Васильева и Александра Мальцева, – говорится в сообщении.
Напомним, что в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Динамо» стартует с матча против «Авангарда». Игра состоится 5 сентября в 18:00 по московскому времени.
🔥Московское «Динамо» презентовало игровые комплекты на сезон 2020/2021— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 22, 2020
Подробнее обо всех элементах: https://t.co/4eD7k8Uujc#МыДинамо pic.twitter.com/eeWv9qewLL
источник: ХК «Динамо» (Москва)