Московское «Динамо» представило форму на новый сезон КХЛ (фото)

– Новая форма вобрала в себя классику прошлых лет – традиционные элементы и двухполосную графику.Особое внимание при разработке было уделено воротнику. На него нанесены выведенные из обращения игровые номера и автографы легендарных хоккеистов московского «Динамо» – Виталия Давыдова, Валерия Васильева и Александра Мальцева, – говорится в сообщении.

Напомним, что в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Динамо» стартует с матча против «Авангарда». Игра состоится 5 сентября в 18:00 по московскому времени.