Магнитогорский «Металлург» победил СКА и вышел в финал Кубка чемпионов

На турнире «Кубок чемпионов» в Казани магнитогорский «Металлург» победил СКА со счетом 4:3 (1:1, 0:3, 2:0).

В составе магнитогорцев шайбами отметились Сергей Плотников (14-я минута), Харри Песонен (21), Богдан Потехин (27) и Артем Минулин (33). Армейцы ответили результативными бросками Владимира Ткачева (7), Антона Бурдасова (44) и Лукаса Бенгтссона (54).

Таким образом, подопечные Ильи Воробьева вышли в финал турнира, где сыграет с Ак Барсом».

СКА разыграет с «Салаватом Юлаевым» третье место.